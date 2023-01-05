В Минске задержали священника, который молился за украинских воинов

В столице Беларуси правоохранители задержали священника из-за того, что он "молился за защитников Украины", силовикам также не понравились его "националистические татуировки" и пристрастие к видеоиграм.

Источник: белорусское издание "Зеркало"

Детали: На православного священника Дионисия Коростелева донесла провластная активистка из-за молебна за воинов и защитников Украины. На видеозаписи с извинениями священник объяснил, что 1 января получил записку о молебне "за воинов и защитников Украины" и отслужил его. Один из посетителей храма вісказал ему недовольство.

Силовики утверждают, что Коростелев "проповедовал вражескую агрессивную риторику, пытаясь разжигать ненависть". Они также заявили, что он привлекался к ответственности за участие в протестах и имеет "националистические татуировки". Как сообщает издание, это герб "Погоня", который внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Кроме того, правоохранителям не понравилось, что священник "в свободное время играет в компьютерные игры в сети под странным ником" и "распространяет БЧБ-символику (бело-красно-белый флаг Беларуси) и соответствующие идеи".

"Зеркало" сообщает, что на священника донесла провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева, которая "давно пытается зачистить культурное пространство Беларуси".

Осенью 2021 года силовики уже проводили обыск у Коростелева. На каком основании – неизвестно.