Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США предоставят Украине новый пакет помощи, который будет включать 50 БМП Bradley - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 21:22

Новий пакет американської зброї для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley, а його вартість складе приблизно 2,8 млрд. доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Очікується, що останній пакет безпекової допомоги для України буде представлений у п'ятницю, повідомили офіційні особи.

За словами одного з посадовців, близько 800 мільйонів доларів із загальної суми пакету у 2,8 мільярда доларів надійшло з програми "Іноземне військове фінансування" для допомоги Україні у закупівлі озброєнь.

Решта коштів надійшла з президентських повноважень щодо озброєнь для України, яке дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари, такі як "Хаммери", вантажівки та боєприпаси зі своїх запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

БМП Bradley з середини 1980-х років використовується армією США як основний транспортний засіб для перевезення військ на полі бою. Американська армія має тисячі одиниць цих бойових машин.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць.

ВИДЕО ДНЯ

Як відомо, резидент Франції Еммануель Макрон оголосив, що французькі колісні танк AMX-10 RC будуть поставлені в Україну. Президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: СШАоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

видеоЗеленский поздравил украинцев с Рождеством: Каждой семье - достатка, а Украине - победы

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль

Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция

В СНБО сделали прогноз на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

видеоГеоргиевские ленты и печати с орлами: ГБР обыскало дом коллаборанта Сальдо

Все новости...
США
Байден о "рождественском перемирии" Путина: На Новый год же бомбил
Решающий момент в борьбе Украины за свободу
США продолжают исключать отправку Украине танков Abrams - СМИ
Последние новости
21:15
Германия передала Украине 20 РСЗО на шасси пикапа и бронированные ремонтно-эвакуационные машины
21:10
Я просто придурок. Надо было повестку не брать: ГУР обнародовало новый перехват разговоров оккупантов
20:56
Украинское кино в 2022: без России, с победами и открытыми вопросами
20:55
Николаев получил 280 генераторов от Британии
20:27
В Мелитополе прогремел взрыв недалеко от вокзала – мэр
20:24
Почему Венера и Марс пока непригодны для жизни человека – объясняют ученые
20:19
США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине
20:17
картаВ Беларусь прибыли еще 15 вагонов с солдатами России – СМИ
19:54
Боррель: одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время
19:28
США запровадили санкції проти причетних в Ірані до розробки дронів та балістичних ракет
Все новости...