Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия передаст Украине батарею ПВО "Patriot"

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 21:25

Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет "Европейская правда".

"В свете продолжающихся ракетных и беспилотных атак России на критически важную инфраструктуру Украины президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свое намерение и далее поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны. В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов "Patriot". Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО "Patriot" в Украину, - говорится в заявлении.

Байден и Шольц выразили признательность за военную поддержку, оказываемую Украине другими союзниками и партнерами, одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.

В конце декабря в правительстве Германии заявляли, что "принципиально не против" передать системы ПВО, но не имеют запасных систем.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в США.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детальное содержание указанного пакета военной помощи.

Читайте также: Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договаривался Зеленский в США

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Германияоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

видеоЗеленский поздравил украинцев с Рождеством: Каждой семье - достатка, а Украине - победы

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль

Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция

В СНБО сделали прогноз на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

видеоГеоргиевские ленты и печати с орлами: ГБР обыскало дом коллаборанта Сальдо

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии: Путин хочет продолжить войну после небольшого перерыва
Минобороны Германии обсуждает поставку Украине от 20 до 40 БМП Marder - СМИ
Германия может предоставить БМП Marder Украине после решения Франции о танках - СМИ
Последние новости
21:15
Германия передала Украине 20 РСЗО на шасси пикапа и бронированные ремонтно-эвакуационные машины
21:10
Я просто придурок. Надо было повестку не брать: ГУР обнародовало новый перехват разговоров оккупантов
20:56
Украинское кино в 2022: без России, с победами и открытыми вопросами
20:55
Николаев получил 280 генераторов от Британии
20:27
В Мелитополе прогремел взрыв недалеко от вокзала – мэр
20:24
Почему Венера и Марс пока непригодны для жизни человека – объясняют ученые
20:19
США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине
20:17
картаВ Беларусь прибыли еще 15 вагонов с солдатами России – СМИ
19:54
Боррель: одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время
19:28
США запровадили санкції проти причетних в Ірані до розробки дронів та балістичних ракет
Все новости...