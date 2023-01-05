Германия передаст Украине батарею ПВО "Patriot"

Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет "Европейская правда".

"В свете продолжающихся ракетных и беспилотных атак России на критически важную инфраструктуру Украины президент Байден и канцлер Шольц подтвердили свое намерение и далее поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны. В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов "Patriot". Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО "Patriot" в Украину, - говорится в заявлении.

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Байден и Шольц выразили признательность за военную поддержку, оказываемую Украине другими союзниками и партнерами, одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.

В конце декабря в правительстве Германии заявляли, что "принципиально не против" передать системы ПВО, но не имеют запасных систем.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в США.

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Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Впоследствии в Соединенных Штатах раскрыли более детальное содержание указанного пакета военной помощи.

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