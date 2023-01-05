Резников: Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине пока нет необходимости в объявлении массовой мобилизации, хотя ситуация может измениться.

Источник: Резников в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Мы добираем, мы пополняем. Потери тоже, к сожалению, есть. Мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу".

Детали: Резников напомнил, что в Украине объявлена мобилизация с февраля месяца, и она не завершена. По его словам, мобилизация продолжается в спокойном режиме, и Украина не исчерпала даже тот "100% потенциал", введенный законом в феврале.

"Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам надо увеличивать мобилизацию", – добавил Резников