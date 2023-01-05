Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников: Потребности в массовой мобилизации в Украине пока нет

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 21:58

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине пока нет необходимости в объявлении массовой мобилизации, хотя ситуация может измениться.

Источник: Резников в телемарафоне "Единые новости"

Прямая речь: "Мы добираем, мы пополняем. Потери тоже, к сожалению, есть. Мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу".

Детали: Резников напомнил, что в Украине объявлена мобилизация с февраля месяца, и она не завершена. По его словам, мобилизация продолжается в спокойном режиме, и Украина не исчерпала даже тот "100% потенциал", введенный законом в феврале.

"Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам надо увеличивать мобилизацию", – добавил Резников

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Резниковмобилизациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

видеоЗеленский поздравил украинцев с Рождеством: Каждой семье - достатка, а Украине - победы

Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль

Службу Епифания в Лавре будет охранять полиция

В СНБО сделали прогноз на 2023 год: украинские войска пойдут в наступление

видеоГеоргиевские ленты и печати с орлами: ГБР обыскало дом коллаборанта Сальдо

Все новости...
Резников
Россияне взорвали электростанцию во время отступления из Берислава – Резников
Россияне нанесли ущерб украинской экологии на более 35 миллиардов долларов – Резников 
"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина
Последние новости
21:50
БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов: Пентагон показал перечень оружия Украине на $3 млрд
21:44
Зеленский о новой помощи США: Вовремя и сильно
21:15
Германия передала Украине 20 РСЗО на шасси пикапа и бронированные ремонтно-эвакуационные машины
21:10
Я просто придурок. Надо было повестку не брать: ГУР обнародовало новый перехват разговоров оккупантов
20:56
Украинское кино в 2022: без России, с победами и открытыми вопросами
20:55
Николаев получил 280 генераторов от Британии
20:27
В Мелитополе прогремел взрыв недалеко от вокзала – мэр
20:24
Почему Венера и Марс пока непригодны для жизни человека – объясняют ученые
20:19
США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине
20:17
картаВ Беларусь прибыли еще 15 вагонов с солдатами России – СМИ
Все новости...