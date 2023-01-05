Зеленский россиянам: Освободитесь от страха перед одним человеком хотя бы на Рождество

Президент Владимир Зеленский обратился к россиянами и призвал их найти в себе смелость, чтобы хотя бы во время Рождества освободиться от позорного страха перед одним человеком в Кремле, который уничтожает их страну.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое (не "временное перемирие на Рождество - ред.). Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле.

Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере".

Детали: Зеленский напомнил, что Россия потеряла на этой войне уже почти 110 тысяч солдат, и те, кто послал их на смерть, точно не ценят жизни и не стремятся к миру.

"Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даёте. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле.

И война закончится – тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что, пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года".