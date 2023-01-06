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Минобороны Литвы о "мире" на Рождество: убийцы устали и хотят отдохнуть день

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 07:52

Глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Россия хочет рождественского перемирия, чтобы позже продолжать убивать украинцев с новыми силами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие или же убийцы устали и хотят отдохнуть один день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы с новыми силами продолжить убивать украинцев в собственной стране", - написал Анушаускас в своем Twitter.

Ранее президент США Джо Байден выразил скептицизм относительно прекращения огня, которое президент России Владимир Путин приказал ввести на время Рождества.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.

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Темы: ЛитваперемириеПутин
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