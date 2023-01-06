Кулеба: Время табу относительно оружия прошло, хороших новостей будет еще больше

Объявления Франции, Германии и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники западного образца, показывает, что время табу в отношении оружия со стороны союзников в прошлом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022.

"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея "Patriot", боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета", – перечислил министр последние обещания оружия для Украины от союзников на своей Facebook-странице.

Кулеба отметил, что президент Зеленский на этой неделе проводит "реальный дипломатический марафон", каждый день – переговоры с тремя, четырьмя лидерами, и некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров.

"Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины дипломатической команде президента удалось убедить союзников: время табу на оружие прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе.

Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше. И после каждой такой новости все сильнее будет становиться скрежет зубов в Кремле и плач на росТВ", – написал Кулеба.

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5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты "Bradley", а Германия планирует передать бронемашины "Marder".

Кроме того, Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танк AMX-10 RC будут поставлены в Украину.