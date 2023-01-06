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Россияне второй день подряд обстреливают пожарные части Херсона: есть погибшие

Евгений КизиловПятница, 6 января 2023, 12:20
фото гсчс

Российская артиллерия уже второй раз за два дня обстреляла пожарные части в Херсоне. Есть погибшие и раненые.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Telegram

Детали: Ситуацию прокомментировал глава ГСЧС Сергей Крук. Он сообщил, что "это вторая пожарная часть за два дня, которую обстрелял враг, нарушая все принципы и нормы международного права".

Прямая речь: "Россияне в очередной раз подтвердили тот факт, что доверять им нельзя.

Херсон. Очередной артобстрел нашего подразделения.

Есть погибшие и раненые".

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Что предшествовало: В четверг 5 января российские захватчики также обстреляли центр Херсона. Погиб 20-летний мужчина.

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Темы: ХерсонвойнажертвыРосcия
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