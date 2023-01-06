Президент Венгрии вопреки позиции Запада похвалила "перемирие" от Путина

Президент Венгрии Каталин Новак приветствовала предложение Кремля прекращения огня в связи с празднованием частью православных верующих Рождества как "шаг к миру".

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем Twitter.

"Пусть анонсированное прекращение огня на православное Рождество будет шагом к миру", - написала Каталин Новак.

В комментариях многие пользователи ответили ей новостями об очередной воздушной тревоге в Украине, утреннем обстреле Херсона, продолжении тяжелых боев под Бахмутом.

Многие страны-союзницы Украины скептически отреагировали на российское предложение перемирия. В Госдепе США и Минобороны Литвы считают, что Россия хочет использовать это время для отдыха своих сил и перегруппировки.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал предложение Кремля фальшивым и лицемерным, глава МИД Великобритании заявил, что это никак не улучшает перспективы мира. Они отметили, что для реального прекращения войны Россия должна убираться с территории Украины.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2023 году будет сохранять подход, при котором Венгрия будет оставаться максимально в стороне от войны в Украине.

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