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Эстонская разведка считает, что мобилизация в России после первой волны не прекращалась

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 16:21

Эстонская разведка считает, что РФ действительно готовится объявить новую волну мобилизации после православного Рождества, но фактически этот процесс не прекращался и после формального завершения первой волны. 

Как сообщает ERR, об этом рассказал руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг. 

Так, по его словам, есть признаки того, что в некоторых регионах приготовления ко "второй волне" уже происходят - так, например, известно, что в Краснодарском крае типографии поступил заказ на печать 5000 повесток. "На следующей неделе появится ясность, начнется ли эта вторая волна мобилизации и как это будет происходить", - отметил Гросберг. 

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Он отметил, что, вопреки распространенным представлениям, процесс мобилизации не останавливался и после заявленного завершения первой волны - за исключением регионов, где военкоматам удалось собрать столько людей, сколько планировалось. Эти около 300 тысяч резервистов уже прошли или еще проходят подготовку и в ближайшие 1-2,5 месяца будут переброшены к границам с Украиной или непосредственно на фронт. Если со второй волной подход будет подобным, новые призванные окажутся на фронте ориентировочно в марте-апреле. 

Полковник прокомментировал также предложение рождественского "перемирия" от Путина, отметив, что разведка Эстонии видит в этом информационно-психологическую операцию. 

"Россия пытается продемонстрировать свою щедрость и готовность к миру, но реальная цель этого "мира" - лишь выиграть время и перегруппировать силы", - отметил он.

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Как сообщалось, в Минобороны Эстонии предполагают, что призванные во второй волне мобилизации россияне будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты первой волны.

Темы: Эстонияразведка
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