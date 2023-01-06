Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия вербует наемников на Балканах – Сопротивление

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 января 2023, 17:54
АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/AFP VIA GETTY IMAGES

Россия вербует наемников для войны против Украины на Балканах, ответственными за это являются двое сербов. 

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Основным регионом для вербовки наемников являются Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич, проживающий в РФ. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году. 

Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоичич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении России в Украину на стороне врага". 

Детали: Сопротивление напоминает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности за участие в войне против Украины.

Читайте также: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

Справка: Деян Берич – сербский наемник, активист сербского четницкого движения и снайпер. В марте 2021 года объявил, что возвращается на передовую из-за усиления напряженности между Украиной и боевиками на востоке. Имеет ряд наград как от донецких боевиков, так и от Министерства обороны Российской Федерации, в частности, российскую медаль "За возвращение Крыма". 

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: РосcиявойнаСербия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Нетребко: СНБО ввел санкции против российских артистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Карту заминированных территорий создали в Украине

Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

Все новости...
Росcия
Путин никого не введет в заблуждение прекращением огня, РФ должна вывести войска из Украины - Франция
В здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация. Приехали спасатели
В ОП дали оценку "путинскому перемирию": Убивают в спину, имитируя тишину
Последние новости
18:01
В Беларуси легализовали цифровое пиратство
17:46
Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте
17:41
На Трампа подали в суд из-за смерти полицейского в результате штурма Капитолия
17:40
Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group
17:26
Посол в Германии: БМП Marder - отправная точка для поставок Украине танков Leopard
17:07
Киркоров, Петросян, Нетребко: СНБО ввел санкции против российских артистов
16:40
Президент Европарламента: Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе военной помощи
16:28
Под Бахмутом пограничники ликвидировали командира оккупантов и остановили атаку
16:10
В автомобиле правительства Британии нашли китайское устройство слежения - СМИ
15:55
обновленоВ центральных и восточных областях на Рождество во второй раз звучала воздушная тревога
Все новости...