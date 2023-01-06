Россия вербует наемников на Балканах – Сопротивление

Россия вербует наемников для войны против Украины на Балканах, ответственными за это являются двое сербов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Основным регионом для вербовки наемников являются Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич, проживающий в РФ. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году.

Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоичич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении России в Украину на стороне врага".

Детали: Сопротивление напоминает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности за участие в войне против Украины.

Читайте также: "Оркестр" убийц. Кто воюет против Украины в ЧВК "Вагнер"

Справка: Деян Берич – сербский наемник, активист сербского четницкого движения и снайпер. В марте 2021 года объявил, что возвращается на передовую из-за усиления напряженности между Украиной и боевиками на востоке. Имеет ряд наград как от донецких боевиков, так и от Министерства обороны Российской Федерации, в частности, российскую медаль "За возвращение Крыма".