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ЕС призывает власти Украины утвердить антикоррупционную программу

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 17:06

В Европейском Союзе призывают правительство Украины как можно быстрее утвердить Государственную антикоррупционную программу, разработанную при поддержке ЕС.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

"Государственная антикоррупционная программа Украины, результат огромной межведомственной работы при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС, сейчас находится на утверждении в Кабинете министров. Это краеугольный камень свободного и демократического будущего Украины на пути в ЕС и, в частности, ее восстановления", - сказано в заявлении.

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"Мы надеемся, что внедрение этого амбициозного и качественного документа, в основе которого лежит Антикоррупционная стратегия, сможет начаться как можно быстрее для дальнейших антикоррупционных реформ в Украине. С этой надеждой мы продолжаем твердо стоять плечом к плечу с Украиной", - отметили в представительстве ЕС.

В конце декабря в правительстве заявили, что приняли все шаги для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии, по которым будет оцениваться прогресс Киева относительно членства в Европейском Союзе.

Европейский Союз по просьбе Украины согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, которая ожидается уже весной 2023 года.

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Темы: ЕСкоррупция
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