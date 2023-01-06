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Yasno: В Киеве в выходные будет все четко по графику, вероятно

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 января 2023, 19:18
КИЕВ БЕЗ СВЕТА, ФОТО НАЗАРИЯ МАЗИЛЮКА, УП

В Киеве 7-8 января будут отключать электроэнергию, наиболее вероятно, четко по графику.

Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "На выходных, наиболее вероятно, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными".

Детали: Коваленко объяснил, что обычно в выходные украинцы получают больше электроэнергии, однако на следующие несколько дней прогнозируют значительное похолодание. Он напомнил, что каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт к потреблению. Кроме того, из-за морозов могут случаться и локальные аварии.

Коваленко призвал осторожно использовать электроприборы и не включать в розетку все сразу в выходные.

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Темы: Киевэлектроэнергияэнергетикавеерные отключения
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