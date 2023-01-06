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США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 19:19

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, пакет помощи также будет включать бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь. Это самый большой пакет помощи, предоставленный Украине.

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$225 млн из этого пакета предназначены на модернизацию украинской армии и развитие военных возможностей на длительный срок.

В рамках этого пакета США также выделят $682 млн странам восточного фланга НАТО на закупку вооружений.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в пакет вошли снаряды к HIMARS; броневики MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow, также БМП M2 Bradley.

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5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно.

Темы: СШАвойнаоружие
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