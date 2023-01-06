Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США объявили о самом большом пакете военной помощи Украине

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 20:19

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет поддержки в сфере обороны на сумму более $3 миллиардов, который будет включать, в том числе БМП Bradley.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, пакет помощи также будет включать бронетранспортеры, самоходные гаубицы, ракетное вооружение, боеприпасы и другую военную помощь. Это самый большой пакет помощи, предоставленный Украине.

$225 млн из этого пакета предназначены на модернизацию украинской армии и развитие военных возможностей на длительный срок.

В рамках этого пакета США также выделят $682 млн странам восточного фланга НАТО на закупку вооружений.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в пакет вошли снаряды к HIMARS; броневики MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow, также БМП M2 Bradley.

ВИДЕО ДНЯ

5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: СШАвойнаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

видеоНа Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Все новости...
В Беларусь прибыли еще 15 вагонов с солдатами России – СМИ
Россия планирует после зимних праздников мобилизовать полмиллиона человек - разведка
БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов: Пентагон показал перечень оружия Украине на $3 млрд
Резников озвучил свежие данные по запасу ракет у России
Последние новости
20:20
Зеленский обещает следующие санкции против тех, кто оправдывает войну
20:07
Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре
19:54
ЕС резко отреагировал на казнь двух протестующих в Иране
19:45
На Таврическом направлении у оккупантов больше нет "глубокого тыла" – командующий группировки
19:22
Представитель Эрдогана возложил на Россию ответственность за затягивание войны в Украине
19:07
Украинский депутат будет баллотироваться в президенты ПАСЕ
18:51
видеоНа Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом
18:50
В Норвегии - рекордное количество искателей убежища из-за беженцев из Украины
18:44
На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай
18:29
видео"Четко по целям": ССО встречают оккупантов на подступах к Бахмуту
Все новости...