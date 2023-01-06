Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов: Пентагон показал перечень оружия Украине на $3 млрд

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 20:50

Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд.

Об этом пишет "Европейская правда".

В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, а также 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.

Реклама:

США также пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP) и 138 бронеавтомобилей HUMVEES, а также 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.

БМП Bradley регулярно используется армией США для транспортировки войск к месту боевых действий с середины 1980-х годов. Ее броня и основное вооружение - 25-мм пушка в паре с более легким пулеметом и парой противотанковых ракет TOW - делают ее высокопроизводительной современной боевой машиной.

Пакет помощи также включает:

ВИДЕО ДНЯ
  • 70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
  • 36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 000 - 120-мм минометных мин;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • Ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
  • 4000 авиационных ракет "Zuni";
  • около 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика;
  • запасные части и другое полевое снаряжение.

Напомним, 5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно.

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: