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БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов: Пентагон показал перечень оружия Украине на $3 млрд

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 21:50

Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд.

Об этом пишет "Европейская правда".

В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, а также 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.

США также пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP) и 138 бронеавтомобилей HUMVEES, а также 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.

БМП Bradley регулярно используется армией США для транспортировки войск к месту боевых действий с середины 1980-х годов. Ее броня и основное вооружение - 25-мм пушка в паре с более легким пулеметом и парой противотанковых ракет TOW - делают ее высокопроизводительной современной боевой машиной.

Пакет помощи также включает:

  • 70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);
  • 36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • 10 000 - 120-мм минометных мин;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • Ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
  • 4000 авиационных ракет "Zuni";
  • около 2000 противотанковых ракет;
  • снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения и оптика;
  • запасные части и другое полевое снаряжение.

Напомним, 5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

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Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно.

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Темы: СШАоружие
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