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Силы обороны отбили вражеские атаки в районах 14 населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 07:14
Украинские военные, фото из Facebook Генштаба

Украинские военные отбили атаки россиян в двух областях, в районах 14 населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском направлении".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелковое, Бочковое, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугруватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском - обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.

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На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности это - Яковлевка, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Временку, Большую Новоселку, Угледар и Парасковиевку в Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

"Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области к рекрутинговой кампании привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы", - сообщают в штабе.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ осуществили огневое поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его складов горюче-смазочных материалов.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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