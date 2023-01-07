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Россияне вывезли в Москву 300 детей с Донбасса: якобы из-за "серьезных травм" - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 07:49
Россияне вывезли в Москву 300 детей с Донбасса: якобы из-за серьезных травм - ОВА
УКРАИНСКИЕ ДЕТИ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА

В российскую Москву оккупанты вывезли на "лечение" 300 детей с Луганщины и Донетчины, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Это официальные данные от руководства этого города. Трудно представить, сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты РФ.

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Выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек почти в каждом городе оккупированной Луганщины. Кое-где даже учителя в школах собирали с детей деньги за возможность быть обследованным.

300 из них отправлены в московские стационары. Якобы, при выявлении "серьезных травм" первую помощь им оказали те же медработники, которые действовали на выезде.

А затем пациентов с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в Москву, где они продолжили проходить лечение и реабилитацию. До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии".

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Темы: ДонбассРосcиядепортация дети
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