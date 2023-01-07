Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне вывезли в Москву 300 детей с Донбасса: якобы из-за "серьезных травм" - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 08:49
УКРАИНСКИЕ ДЕТИ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM ПРЕЗИДЕНТА

В российскую Москву оккупанты вывезли на "лечение" 300 детей с Луганщины и Донетчины, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Это официальные данные от руководства этого города. Трудно представить, сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты РФ.

Выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек почти в каждом городе оккупированной Луганщины. Кое-где даже учителя в школах собирали с детей деньги за возможность быть обследованным.

300 из них отправлены в московские стационары. Якобы, при выявлении "серьезных травм" первую помощь им оказали те же медработники, которые действовали на выезде.

А затем пациентов с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в Москву, где они продолжили проходить лечение и реабилитацию. До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии".

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ДонбассРосcиядепортация дети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW

В Беларусь прибыл очередной эшелон российских военных – СМИ

дополненоРоссияне атаковали Харьковскую область, есть погибший

Зеленский: Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

Все новости...
Донбасс
Донецкий гауляйтер Пушилин отрицает "перемирие" от Путина
NYT: ВСУ приблизились к освобождению Кременной, это ворота в промышленные центры Донбасса
Россияне "выдавливают" продвижение, понесли потери в направлении Лимана – Зеленский
Последние новости
08:36
"Наконец-то в кино показали украинцев-интеллигентов": в прокат вышла историческая драма "Щедрик"
08:27
Оккупанты на Рождество потеряли еще до полутысячи вояк
07:55
Россияне ударили по громадам Никопольского района из тяжелой артиллерии
07:41
Потери врага: в Кемеровскую область прибыл поезд, заполненный трупами россиян – штаб
07:11
В Китае в аварии погибли 17 человек – СМИ
06:46
Силы обороны ударили по 26 районам сосредоточения врага – сводка
05:54
Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в турецкой Анталии
04:56
Во время "перемирия" россияне обстреляли в Запорожье миссию ООН
03:58
Российские войска далеки от оперативного окружения Бахмута – ISW
02:52
фото, видеоФиксируем военную активность россиян в Мариуполе – советник мэра
Все новости...