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Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 10:28
ШОЙГУ И ПУТИН, GETTY IMAGES

Несмотря на объявленное Россией одностороннее "прекращение огня" якобы в связи с празднованием Рождества по Юлианскому календарю, российские военные продолжали вести боевые действия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер.

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, могу сказать вам, что сегодня в Украине мы наблюдаем боевые действия, даже если формально речь идет о "окне" прекращения огня", - отметила она.

По словам Купер, российские войска нуждаются в передышке и перевооружении, и объявленное Россией "перемирие" недостаточно длительное, чтобы воплотить это в жизнь.

"Опять же, это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с определенной долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", - напомнила представительница Пентагона.

Позже на уточняющий вопрос, можно ли говорить, что именно российские силы нарушили декларируемое ими же "прекращение огня", Купер сказала: "Я могу подтвердить, что боевые действия продолжаются. И, конечно, на месте воюют россияне. Так что да".

Напомним, 5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества. Украинская сторона эти заявления отвергла.

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На Западе также крайне скептически отнеслись к российскому "перемирию". К примеру, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что оно не улучшит перспективы мира, а французский МИД призвал РФ вывести свои войска из Украины.

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Темы: СШАРосcиявойна
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