Карту заминированных территорий создали в Украине
Суббота, 7 января 2023, 11:58
В Украине появилась карта взрывоопасных территорий.
Источник: ГСЧС
Детали: Интерактивная карта позволяет убедиться в безопасности дорог, по которым передвигаются украинцы.
На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся у ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м).
Спасатели призвали пользоваться ею при планировании маршрутов в районах, где велись боевые действия.
Карту можно увидеть на сайте, а также загрузить приложением на мобильные телефоны.
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