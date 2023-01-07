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Карту заминированных территорий создали в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 10:58
Карту заминированных территорий создали в Украине
скриншот

В Украине появилась карта взрывоопасных территорий.

Источник: ГСЧС

Детали: Интерактивная карта позволяет убедиться в безопасности дорог, по которым передвигаются украинцы.

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На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся у ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м).

Спасатели призвали пользоваться ею при планировании маршрутов в районах, где велись боевые действия.

Карту можно увидеть на сайте, а также загрузить приложением на мобильные телефоны.

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Темы: ГСЧСминированиевойна
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