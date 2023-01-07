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Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится в январе

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 12:56

Следующая, восьмая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или формат "Рамштайн", состоится 20 января 2023 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Германии по итогам разговора руководительницы ведомства Кристине Ламбрехт и главы Пентагона Ллойда Остина, передает "Европейская правда".

"В рамках подготовки к предстоящей встрече формата "Рамштайн" 20 января 2023 года основными темами обсуждения были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании Украины", - отмечается там.

В Пентагоне ранее сообщили, что участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины примут руководители оборонных ведомств 50 стран.

"Вместе с нашими союзниками мы в очередной раз демонстрируем, что совместно поддерживаем Украину и действуем единым и тесно скоординированным фронтом. Вместе мы сильнее", - подчеркнула министр обороны Германии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, анонсируя новый "Рамштайн", заявлял, что Украина возлагает "большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнеров", и назвал заседание "очень важным для объявления новых решений".

Напомним, формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

ВИДЕО ДНЯ

Последнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в конце ноября 2022 года.

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