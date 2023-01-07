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В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 14:57
здание артемсоли в соледаре, фото правда

Соледар не находится под контролем российских войск, там происходят тяжелые бои, но Вооруженные силы отражают атаки оккупантов, заверил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Источник: Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь Череватого: "Там происходят тяжелые кровопролитные бои. Только с 00:00 произошло 76 обстрелов оккупанта в этом направлении, 10 боевых столкновений.

Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактические положения и действовать в соответствии с тем, как на данный момент требует оперативная обстановка, чтобы нанести врагу ущерб и сохранить максимально свои силы".

Детали: Череватый пообещал подробности позже, но заверил, что Соледар не находится под контролем россиян.

Напомним: Россияне сообщают об успехах в этом месте, при чем сам Соледар почти полностью разрушен.

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Темы: Донецкая областьвойна
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