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Президент Европарламента: Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе военной помощи

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 15:40

Глава Европейского парламента Роберта Метсола приветствовала решение Германии предоставить Украине боевые машины пехоты Marder, подчеркнув, что укрепление безопасности Европы зависит и от безопасности ее соседей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом Метсола сказала в субботу на закрытом съезде парламентской группы Христианско-демократического союза в Баварии.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинский народ - политически, гуманитарно, финансово и военно", - отметила она.

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По мнению президента Европарламента, Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе оказания помощи - это не должны делать только Соединенные Штаты.

"Укрепление нашей безопасности также зависит от укрепления безопасности наших соседей. Они не будут сильными и безопасными, если мы не будем сильными и безопасными", - пояснила она, добавив, что Европа должна также усилить свою безопасность и оборонительную готовность, и этого можно достичь только путем создания реального союза по безопасности и обороне, который дополняет НАТО.

Отвечая на критику лидера Христианско-социального союза (партнера ХДС в Бундестаге) Маркуса Зёдера относительно того, что Германия всегда действует с опозданием и стала "одиноким человеком Европы", Метсола отметила, что в отдельных странах-членах ЕС существуют различные дебаты и подходы к этому вопросу.

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Но "надо делать то, что можно сделать. Потому что у нас нет другого выбора", сказала она и добавила, что каждая отдельная страна должна проявить свою ответственность.

5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

Темы: Европарламенторужие
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