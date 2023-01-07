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Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 16:07
Киркоров, Петросян, Киселев: СНБО ввел санкции против российских артистов и пропагандистов
Филипп Киркоров и Владимир Путин в 2008 году, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 119 российских публичных лиц, среди которых подавляющее большинство граждан России и трое - Украины.

Источник: сайт президента

Детали: Указом от 7 января Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 6 января о введении персональных санкций в отношении ряда лиц.

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Среди лиц, попавших под санкции, в частности:

певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, певец Дмитрий Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певец Валерий Кипелов, певец Филипп Киркоров, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, певица Любовь Успенская, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Среди лиц, попавших под санкции, есть также трое граждан Украины: гражданка Украины телеведущая Жанна Бадоева, гражданка России, Украины и Израиля певица Лолита Милявская, гражданин Украины футболист Анатолий Тимощук.

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Полный перечень 119 лиц опубликован в приложении к решению СНБО.

Темы: санкцииРосcиякультура
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