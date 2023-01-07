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Россияне нанесли удар по окрестностям Запорожья

Катерина ТищенкоСуббота, 7 января 2023, 22:32
Россияне нанесли удар по окрестностям Запорожья
иллюстративное фото Getty Images

Россияне в субботу вечером нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "Взрывы, которые недавно слышал весь город – это еще одно доказательство того, что Россия – это страна без чести и совести.

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Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья.

Сейчас все детали ракетной атаки выясняются".

Детали: Куртев отметил, что сохраняется угроза повторного обстрела.

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В Запорожской, а также ряде областей по состоянию на 23:30 объявлена воздушная тревога.

Темы: Запорожьевойна
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