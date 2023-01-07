Россияне нанесли удар по окрестностям Запорожья
Суббота, 7 января 2023, 23:32
Россияне в субботу вечером нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram
Дословно: "Взрывы, которые недавно слышал весь город – это еще одно доказательство того, что Россия – это страна без чести и совести.
Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья.
Сейчас все детали ракетной атаки выясняются".
Детали: Куртев отметил, что сохраняется угроза повторного обстрела.
В Запорожской, а также ряде областей по состоянию на 23:30 объявлена воздушная тревога.
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