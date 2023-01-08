Фиксируем военную активность россиян в Мариуполе – советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе заметили усиленную военную активность россиян.
Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко
Прямая речь: "Фиксируем военную активность в Мариуполе: колонна из двух систем ПВО С-300; 10 тягачей (в том числе три груженые авто Росгвардии) и две на вид гражданские фуры в сопровождении полиции оккупантов через центр Мариуполя-Мангуш-Бердянское направление.
Интересно, что семь тягачей пустые, видимо, где-то там техника оккупантов приунила и требует долгой передышки на ремонтной базе".
Детали: Андрющенко также сообщил, что была зафиксирована живая сила в селе Никольское.
Он предположил, что это ротация россиян или пополнение мобилизованными.
Кроме того, советник мэра сообщил о движении грузовиков "с боекомплектом, живой силой и БТРами в сторону Донецка".
Андрющенко добавил: "Высокая активность авиации. По наблюдению с места больше похоже на тренировку, чем на боевые действия.
Интересное. С места сообщают, что около 17-30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и самолет пошел петлями вниз".