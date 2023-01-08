Фиксируем военную активность россиян в Мариуполе – советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе заметили усиленную военную активность россиян.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко

Прямая речь: "Фиксируем военную активность в Мариуполе: колонна из двух систем ПВО С-300; 10 тягачей (в том числе три груженые авто Росгвардии) и две на вид гражданские фуры в сопровождении полиции оккупантов через центр Мариуполя-Мангуш-Бердянское направление.

Интересно, что семь тягачей пустые, видимо, где-то там техника оккупантов приунила и требует долгой передышки на ремонтной базе".

Детали: Андрющенко также сообщил, что была зафиксирована живая сила в селе Никольское.

Он предположил, что это ротация россиян или пополнение мобилизованными.

Кроме того, советник мэра сообщил о движении грузовиков "с боекомплектом, живой силой и БТРами в сторону Донецка".

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Андрющенко добавил: "Высокая активность авиации. По наблюдению с места больше похоже на тренировку, чем на боевые действия.

Интересное. С места сообщают, что около 17-30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и самолет пошел петлями вниз".