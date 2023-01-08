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Силы обороны ударили по 26 районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 января 2023, 06:46
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны с неба и земли нанесли удары по 26 районам сосредоточения врага, а также отбили атаки россиян в районах 16 населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Для пополнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы".

"Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - оккупанты обороняются".

Детали: Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый "режим прекращения огня", за прошедшие сутки, противник нанес 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также враг применил ударный БпЛа возле Александровки.

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На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеское огневое поражение попали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Также в Генштабе сообщают, что на временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское ТВ.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время было сбито 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов врага.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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