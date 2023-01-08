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Женщин вывезли из роддома в оккупированном Антраците, чтобы размещать там россиян - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 09:06
антрацит на карте, гугл

В оккупированном Антраците россияне вывезли женщин из роддома, чтобы оборудовать его для оккупационных вояк, рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Впрочем, оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, которая уже почти вычеркнула с карты гражданские медицинские учреждения.

Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск. Обустроен там еще один госпиталь для военных РФ".

Детали: По данным Гайдая, авиация Сил обороны за прошедшие сутки в области нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитных ракетных комплексов.

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Темы: Луганская областьоккупацияРосcиявойна
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