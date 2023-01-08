Россияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек
Воскресенье, 8 января 2023, 10:12
Российские оккупанты в ночь на 8 января обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области, повреждены многие здания, жертв нет.
Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко
Прямая речь Гончаренко: "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску.
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Повреждения получили 2 учебных заведения, 8 многоквартирных домов и гаражи".
Детали: Мэр уточнил, что жертв среди населения нет.
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