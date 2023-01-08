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Россияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 10:12
Россияне ночью ракетами обстреляли Краматорск, повреждены 8 многоэтажек
фото мэрии краматорска

Российские оккупанты в ночь на 8 января обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области, повреждены многие здания, жертв нет.

Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко

Прямая речь Гончаренко: "Последствия ночного ракетного удара по Краматорску.

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Повреждения получили 2 учебных заведения, 8 многоквартирных домов и гаражи".

Детали: Мэр уточнил, что жертв среди населения нет.

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Темы: КраматорскДонецкая областьобстрелРосcия
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