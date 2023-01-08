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Россияне обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами - ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 11:43
Россияне обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами - ОГА
скриншот

Российские оккупанты в ночь на 8 января обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами, сообщил глава области Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы.

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К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры".

Справка: Зажигательные боеприпасы запрещены - их нельзя использовать в городах или рядом с ними.

Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они удалены от гражданских.

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Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью легковоспламеняющихся горючих материалов.

Темы: Херсонобстрелвойна
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