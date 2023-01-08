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Украина освободила из плена еще 50 военных

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 15:28
фото оп

Состоялся еще один обмен пленными, в результате которого освободили еще 50 украинских военных.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь Ермака: "Очередной удачный обмен пленными. Мы вернули домой 50 наших воинов. Это ребята из ВСУ, ТрО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также из ССО.

33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

Возвращаем людей, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской и других регионов, где шли бои.

Это не последний обмен. Наша задача - вернуть всех наших людей и мы ее выполним".

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Позже Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что на этот раз в свои семьи возвращаются 25 представителей Вооруженных Сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро тероборонцев.

Среди освобожденных защитников - 11 пленных с Чернобыльской АЭС, восемь защитников Мариуполя, девять защитников Киевщины, пленные с донецкого, харьковского, луганского направлений, а также Черниговщины и Херсонщины.

Самому старшему освобожденному - 54 года, самому молодому - 19.

Это 36-й обмен с начала полномасштабного вторжения России. Всего удалось вернуть домой уже 1646 человек - военных и гражданских.

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Темы: пленныеобменвойна
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