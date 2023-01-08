Зенитчики сбили вражеский вертолет и беспилотник

Украинские военные из воздушного командования "Центр" в воскресенье сбили на восточном направлении вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА "Орлан-10".

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00 на восточном направлении уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА Орлан-10, который пытался осуществить разведку наших позиций".

Что предшествовало: Ранее 8 января в небе над Днепропетровской областью военные воздушного командования "Восток" также сбили российский БПЛА.