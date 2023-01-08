Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зенитчики сбили вражеский вертолет и беспилотник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 16:28
сбитие вражеского беспилотника 8 января, скриншот видео

Украинские военные из воздушного командования "Центр" в воскресенье сбили на восточном направлении вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА "Орлан-10".

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11:00 до 14:00 на восточном направлении уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА Орлан-10, который пытался осуществить разведку наших позиций".

Что предшествовало: Ранее 8 января в небе над Днепропетровской областью военные воздушного командования "Восток" также сбили российский БПЛА.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат

Повестки через "Дія" не планируются – Минцифры

фото"Новый год в Париже": ГПСУ отреагировала на скандал вокруг пресс-офицера

В Польше рассказали, сколько танков Leopard может получить Украина

Враг предпринял попытку штурма Соледара, но понес потери и отступил – Сырский

фото, видео, дополнено от 09:48Харьковщина: россияне ударили по рынку в Шевченково – 2 погибших, среди раненных дети

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три дрона – сводка Генштаба
В ВСУ опровергли заявление РФ о "возмездии" за Макеевку ударом по Краматорску
Над Днепропетровской областью сбили российский БПЛА
Последние новости
16:16
НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"
16:07
Американские фермеры получили право самостоятельно ремонтировать технику John Deere
15:57
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 – СМИ
15:42
За первую неделю 2023 года НБУ продал на межбанке более 682 миллионов долларов
15:38
фотоДетонировал 5 часов: в Мелитополе уничтожили склад боеприпасов РФ – мэр
15:35
В России упал самолет Ан-2 с двенадцатью людьми: двое погибли
15:35
Как найти больницу, предоставляющую медицинские услуги бесплатно – рассказывают в Минздраве
15:25
фотоВозле Соледара исчезли два волонтера из Британии
15:14
Apple ускоряет уход от Китая: экспорт iPhone из Индии превысил $2,5 миллиарда
15:11
Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат
Все новости...