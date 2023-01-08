Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль: Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 16:46
Шмыгаль: Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

Источник: Шмыгаль в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap

Детали: По словам премьера, из-за агрессии России в Украине образовалось минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

Реклама:

"Сейчас это самое большое минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей экономики", - сказал Шмыгаль.

Агентство отмечает, что 250 тысяч квадратных километров – это больше не только всего Корейского полуострова (около 221 тысячи квадратных километров), но и Лаоса, Румынии (каждая из которых имеет площадь около 238 тысяч квадратных километров) и Великобритании (около 244 тысяч квадратных километров).

Комментируя опасения, что война затягивается, Шмыгаль отметил необходимость сохранения санкций против России и оказания помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы делаем все возможное, чтобы война как можно быстрее закончилась. Для этого международное сообщество должно неуклонно придерживаться санкций против России и усиливать их", - отметил он.

"Мы не знаем, когда закончится война, но то, что мы вернем себе всю нашу землю - это точно", - сказал Шмыгаль.

Он не раскрыл территории, которые Украина планирует отвоевать, или свою детальную стратегию, но дал понять, что страна не будет спешить с операциями ценой человеческих жертв.

"В отличие от России, мы в первую очередь разрабатываем стратегию, чтобы защитить людей", - сказал он.

"С начала войны мы вернули 54% территории, захваченной Россией, и будем продолжать возвращать оккупированные земли этой зимой или в любое время", - подчеркнул премьер.

Темы: ШмыгальминированиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска
Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль
Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если к ним допустят Россию и Беларусь – Шмыгаль
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: