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Российские энергетики помогали военным атаковать энергосистему Украины – Кудрицкий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 21:02
Российские энергетики помогали военным атаковать энергосистему Украины – Кудрицкий
иллюстративное фото Pixabay

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.

Источник: Кудрицкий в комментарии FT

Прямая речь: "Атаки планируются и осуществляются не только российскими военными, но и российскими энергетиками".

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Детали: По его словам, российские инженеры знали украинскую энергосистему "как свои пять пальцев", поскольку она была подключена к системе их страны до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Но сейчас украинские инженеры лучше понимают российскую стратегию и могут принять меры, направленные на минимизацию последствий атак, добавил он.

Украинские официальные лица заявляют, что Россия проводила систематическую кампанию, направленную на уничтожение трансформаторов, расположенных в ключевых узлах распределительной системы электросетей, а не самих электростанций, пишет издание.

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Целью было разбить сеть на изолированные острова и не допустить перетока электроэнергии между регионами, говорят энергетические эксперты. Значительная часть энергогенерирующих мощностей страны находится на западе и по высоковольтным линиям поступает в центр и на восток.

Что предшествовало: 1 января глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит.

Темы: энергетикаэлектроэнергияРосcиявойна
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