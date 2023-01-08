Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские энергетики помогали военным атаковать энергосистему Украины – Кудрицкий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 22:02
иллюстративное фото Pixabay

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.

Источник: Кудрицкий в комментарии FT

Прямая речь: "Атаки планируются и осуществляются не только российскими военными, но и российскими энергетиками".

Детали: По его словам, российские инженеры знали украинскую энергосистему "как свои пять пальцев", поскольку она была подключена к системе их страны до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Но сейчас украинские инженеры лучше понимают российскую стратегию и могут принять меры, направленные на минимизацию последствий атак, добавил он.

Украинские официальные лица заявляют, что Россия проводила систематическую кампанию, направленную на уничтожение трансформаторов, расположенных в ключевых узлах распределительной системы электросетей, а не самих электростанций, пишет издание.

Целью было разбить сеть на изолированные острова и не допустить перетока электроэнергии между регионами, говорят энергетические эксперты. Значительная часть энергогенерирующих мощностей страны находится на западе и по высоковольтным линиям поступает в центр и на восток.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 1 января глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что теоретически вероятность полного блэкаута существует, однако на практике такой опасности он сейчас не видит.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: энергетикаэлектроэнергияРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны

фотоОперация под наблюдением саперов: из тела бойца ВСУ достали неразорвавшуюся гранату ВОГ

фото НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"

Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 – СМИ

Нардеп Аксенов, имеющий российский паспорт, сложил мандат

Все новости...
энергетика
Yasno: В Киеве в выходные будет все четко по графику, вероятно
Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль
Украина получила все выделенные ОАЭ 2,5 тысячи генераторов
Последние новости
21:20
Из-за морозов в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством - Yasno
21:17
"Под Херсон меня хотят, там ж*па": ГУР опубликовало звонок оккупанта, который бежит с Украины
21:00
обновленоВраг обстрелял Очаков: 15 раненых, среди них – ребенок
20:58
"Лукойл" продает крупнейший НПЗ в Италии
20:55
Польша высылает российского пропагандиста, который работает в RT и Sputnik
20:41
Венгрия выделит $3,5 млн на вывоз зерна из Украины в Африку
20:23
Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине
20:17
Поставкой дронов России Иран может способствовать военным преступлениям - Белый дом
20:10
"Зерновая инициатива": Украина экспортировала 17 миллионов тонн агропродукции
20:05
фотоГлава Киевщины проверил оборону области: "Продолжается укрепление рубежей"
Все новости...