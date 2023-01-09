Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны ударили по 24 районам сосредоточения и трем позициям ЗРК врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 06:43
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны с неба и земли нанесли 24 удара по районам сосредоточения и трем позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях".

Детали: Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В воскресенье подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренек, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Меловое, Колодязное и Новомлинск Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крохмального на Харьковщине и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы были зафиксированы возле Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелов населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

В штабе сообщают и о том, что есть тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В то же время украинские военные сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и вражеский склад горюче-смазочных материалов.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы

Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине

фотоНа аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Враг возобновил мощный штурм Соледара, идут жестокие бои – Минобороны

фотоОперация под наблюдением саперов: из тела бойца ВСУ достали неразорвавшуюся гранату ВОГ

Все новости...
Генштаб
Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику – штаб
Росгвардия в Запорожской области расстреляла оккупантов, которые собирались сдаться в плен – Генштаб
Силы обороны в воскресенье сбили три вражеских вертолета и три дрона – сводка Генштаба
Последние новости
06:43
Эстония первой в ЕС предложит механизм конфискации российских активов – СМИ
05:48
Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW
04:39
С начала года на Запорожье в результате обстрелов погибли 4 человека – ОВА
03:33
В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов
02:39
США могут передать Украине боевые машины Stryker – СМИ
01:49
Оккупанты составляют списки школьников для мобилизации – ЦНС
00:47
Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП
00:23
Сумщина: враг за сутки нанес 94 удара
00:19
У украинского судьи нашли имущество в Москве и Севастополе, в оккупированный Крым ездил 25 раз
23:50
Белый дом: США имеют гарантированный план поддержки Украины на весь 2023 год
Все новости...