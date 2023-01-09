Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику – штаб

Для обучения личного состава Россия перегоняет в Беларусь военную технику, снятую "с долговременного хранения".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания.

Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие".