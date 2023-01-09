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Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 января 2023, 07:06
иллюстративное фото: bigkyiv.com.ua

Для обучения личного состава Россия перегоняет в Беларусь военную технику, снятую "с долговременного хранения".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания.

Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие".

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Темы: ГенштабРосcиявойнаБеларусь
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