Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику – штаб
Понедельник, 9 января 2023, 07:06
Для обучения личного состава Россия перегоняет в Беларусь военную технику, снятую "с долговременного хранения".
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания.
Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие".
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