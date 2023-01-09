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РФ не рискует своими новейшими истребителями Су-57 над территорией Украины – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 08:09
РФ не рискует своими новейшими истребителями Су-57 над территорией Украины – разведка Британии
Су-57, фото с ТАСС

Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 в миссиях по целям в Украине по крайней мере с июня, но делает это только со своей территории, чтобы избежать потерь боевого самолета.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

Британская разведка отмечает, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.

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Однако миссии Су-57 вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" на территорию Украины.

Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр.

Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, были задействованы в операциях против Украины.

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"Россия, скорее всего, будет пытаться избежать репутационных потерь, уменьшения экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери Су-57 над территорией Украины. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне", - говорится в обзоре.

Накануне британская разведка сообщала, что в последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов.

Темы: Росcиявойнаразведка
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