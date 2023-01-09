Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ не рискует своими новейшими истребителями Су-57 над территорией Украины – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 09:09
Су-57, фото с ТАСС

Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 в миссиях по целям в Украине по крайней мере с июня, но делает это только со своей территории, чтобы избежать потерь боевого самолета.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

Британская разведка отмечает, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.

Однако миссии Су-57 вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" на территорию Украины.

Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр.

Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, были задействованы в операциях против Украины.

 

"Россия, скорее всего, будет пытаться избежать репутационных потерь, уменьшения экспортных перспектив и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери Су-57 над территорией Украины. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает избегать риска при использовании своих военно-воздушных сил в войне", - говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка сообщала, что в последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Росcиявойнаразведка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия вряд ли окружит Бахмут в ближайшее время – разведка Британии

Пригожин использует Соледар для продвижения "Вагнера" – ISW

В России не будут обнародовать списки уничтоженных в Макеевке оккупантов

У украинского судьи нашли имущество в Москве и Севастополе, в оккупированный Крым ездил 25 раз

Зеленский собирал Ставку: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово – ближайшие перспективы

Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине

Все новости...
Россия перегоняет в Беларусь устаревшую военную технику – штаб
Медведев хочет наказывать "предателей" РФ по законам военного времени
В Соледаре ведутся жестокие бои, за сутки было 22 боевых столкновения – Череватый
Украина просила у Грузии вернуть ранее переданные ей "Буки" - дипломат
Последние новости
09:27
Погибли супруги и маленький сын. История семьи из Кривого Рога, которых убила российская ракета
09:11
"Россия должна стать и членом ЕС, и членом НАТО, но прекратить свое существование как империя" – Илья Пономарев
09:07
Россия вряд ли окружит Бахмут в ближайшее время – разведка Британии
09:06
Днепропетровщина: 9 часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией
08:36
В США завершили расследование возможного вмешательства Трампа в выборы в штате Джорджия
08:29
Защитники Украины подбили военное судно РФ и уничтожили 4 беспилотника
08:22
Россияне убили 2 и ранили 4 жителей Луганщины, еще 6 человек ранили на Донетчине
07:50
Первый запуск космической ракеты с территории Британии закончился неудачей
07:21
Враг ведет наступательные действия на трех направлениях – сводка Генштаба
06:43
Эстония первой в ЕС предложит механизм конфискации российских активов – СМИ
Все новости...