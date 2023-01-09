Россияне на Луганщине проводят рейды по изъятию гривны – ОВА

Российские захватчики проводят в Луганской области рейды с целью изъятия из обращения гривны и распространяют ложь о том, что ВСУ готовятся бить по госпиталям, где лечат раненых военных РФ.

Источник: Луганская областная военная администрация в Telegram

Дословно ОВА: "Россияне организовали массовые рейды на торговых объектах на предмет выявления фактов гривневых расчетов с населением. Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, что привело к переходу населения на безналичную оплату".

Детали: Вместе с тем оккупанты изымают терминалы и угрожают штрафными санкциями.

Но несмотря на это, по данным ОВА, оборот гривны не прекращается – на рынках и в маленьких магазинах продолжают принимать гривну, в частности, на банковскую карточку.

Также сообщается, что на днях в Кремле ввели в действие указ, который упрощает прием на госслужбу на захваченных территориях.

В частности, медосмотр с недавних пор можно проходить заочно, а персональные рекомендации уже не нужны.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, чтобы дискредитировать украинских военных, россияне распространяют дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганщины, где проходят лечение раненые захватчики.