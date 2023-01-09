Харьковщина: россияне ударили по рынку в Шевченково – 2 погибших, среди раненных дети
Утром 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Харьковской области, в результате чего две женщини погибли и несколько человек получили ранения.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь Синегубова: "Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку".
Детали: Глава ОВА добавил, что на месте работают все экстренные службы.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.
Окупанти обстріляли смт Шевченкове на Харківщині: 7 постраждалих, на місці працюють екстрені служби. Відео з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка pic.twitter.com/MSPFXFOYXG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2023ВИДЕО ДНЯ
По словам Тимошенко, под завалами могут оставаться люди.
Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погибла 60-летняя женщина. Позже прокуратура сообщила, что в результате российского ракетного удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.
Пострадавших госпитализировали.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.