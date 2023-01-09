Харьковщина: россияне ударили по рынку в Шевченково – 2 погибших, среди раненных дети

Утром 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Харьковской области, в результате чего две женщини погибли и несколько человек получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку".

Фото Из telegram СинЕгубова

Детали: Глава ОВА добавил, что на месте работают все экстренные службы.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.

Окупанти обстріляли смт Шевченкове на Харківщині: 7 постраждалих, на місці працюють екстрені служби. Відео з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка pic.twitter.com/MSPFXFOYXG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2023

По словам Тимошенко, под завалами могут оставаться люди.

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Фото Из telegram СинЕгубова

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погибла 60-летняя женщина. Позже прокуратура сообщила, что в результате российского ракетного удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.

Фото Из telegram Тимошенко

Пострадавших госпитализировали.

Фото прокуратуры

Спасатели продолжают разбирать завалы.

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.