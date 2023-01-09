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Харьковщина: россияне ударили по рынку в Шевченково – 2 погибших, среди раненных дети

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 12:00
Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Утром 9 января российские захватчики нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Харьковской области, в результате чего две женщини погибли и несколько человек получили ранения. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в TelegramХарьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку". 

 
Фото Из telegram СинЕгубова 

Детали: Глава ОВА добавил, что на месте работают все экстренные службы. 

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.

По словам Тимошенко, под завалами могут оставаться люди. 

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Фото Из telegram СинЕгубова 

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погибла 60-летняя женщина. Позже прокуратура сообщила, что в результате российского ракетного удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.

 
Фото Из telegram Тимошенко 

Пострадавших госпитализировали. 

 
Фото прокуратуры

Спасатели продолжают разбирать завалы.

 

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

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Темы: Харьковская областьвойна
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