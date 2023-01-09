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Украина просила у Грузии вернуть ранее переданные ей "Буки" - дипломат

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 09:21

Киев просил Тбилиси передать комплексы "Бук", которые были предоставлены Грузии Украиной во время войны 2008 года.

Об этом говорится в статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.

"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину", - отметил он.

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В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года.

Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.

"Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", - заявил Касьянов.

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В конце декабря премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает достаточным то, что официальный Тбилиси делает для поддержки Украины, и сказал, что ему "неприятны" последние заявления Киева.

Ранее Гарибашвили исключил предоставление Украине военной помощи.

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