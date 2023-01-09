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Генсек ОБСЕ против исключения РФ из организации

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 10:30

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид считает, что членство России в организации все еще имеет смысл.

Об этом она сказала в интервью Welt, сообщает "Европейская правда".

По словам Шмид, сохранение дипломатических каналов открытыми не означает, что есть согласие.

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"В любом случае, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что для России есть смысл оставаться членом ОБСЕ", - сказала она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить РФ из ОБСЕ, учитывая агрессивную войну России.

"Однажды нам снова понадобятся каналы связи", - сказала на это Шмид.

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По ее словам, ОБСЕ - единственная организация по безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности. ОБСЕ возникла из конфронтации времен холодной войны и была основана странами с очень разными интересами, которые, тем не менее, хотели предотвратить эскалацию, пояснила она.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины.

Темы: ОБСЕ
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