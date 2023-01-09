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"Новый год в Париже": ГПСУ отреагировала на скандал вокруг пресс-офицера

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 14:01

Государственная пограничная служба примет решение, относительно дальнейшего прохождения службы и выполнения обязанностей по должности пресс-офицера Иванны Плантовской, чьи фото на личных страницах в соцсетях вызвали громкий скандал.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого.

Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. Решение, в частности, будет касаться и дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Все будет в рамках норм законодательства.

Отдельно могу отметить: нам действительно жаль, что во время войны, когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и гибнут за нее, в наших рядах есть и те, кто больше уделяют внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, щеголяя ею. К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам, и является неприемлемой во время войны.

Все будет по справедливости".

 

Что предшествовало: Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в громкий скандал.

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Она выложила в соцсети свои фото из Парижа, где, очевидно, встречала Новый год. Это вызвало шквал критики и хейта в соцсетях. Некоторые украинцы возмущались тем, что представитель официальной правоохранительной структуры Украины "хвастается" своей "люксовой" частной жизнью в то время, когда защитники Украины проливают кровь на фронте.

Пользователи подняли и другие фотографии пресс-офицера с разных курортов, обнародованные ранее.

 
 

После этого Плантовская закрыла свои аккаунты в соцсетях.

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Темы: скандалПограничная служба
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