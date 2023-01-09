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Россияне ударили по Херсону: один человек погиб, один ранен

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 13:29
Россияне ударили по Херсону: один человек погиб, один ранен
Скриншот из видео

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по Херсону днем 9 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города. Этим обстрелом рашисты отобрали жизнь одного человека, еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов".  

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Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас за жизнь этой женщины борются врачи.

Темы: Херсонвойнажертвы
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