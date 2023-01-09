Россияне ударили по Херсону: один человек погиб, один ранен

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по Херсону днем 9 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города. Этим обстрелом рашисты отобрали жизнь одного человека, еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов".

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російського удару по Херсону вдень 9 січня. Відео Херсонської ОВА pic.twitter.com/m1BhiGi071 January 9, 2023

Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас за жизнь этой женщины борются врачи.