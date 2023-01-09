Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по Херсону: один человек погиб, один ранен

Ирина БалачукПонедельник, 9 января 2023, 14:29
Скриншот из видео

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского удара по Херсону днем 9 января.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города. Этим обстрелом рашисты отобрали жизнь одного человека, еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов".  

Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас за жизнь этой женщины борются врачи.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Херсонвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Жеваго вышел под залог в 1 миллион евро, отмечается в полиции – источник

Митрополит УПЦ МП предстанет перед судом: грозит до 8 лет – СБУ

Новая мобилизация в РФ не остановит наступление Украины – разведка

Джавелина, Кий, Мрия, Земфира: как украинцы называли детей в 2022 году

Из-за превышения лимитов во многих областях применены аварийные отключения - Укрэнерго 

Армения отказалась проводить учения ОДКБ в 2023 году

Все новости...
Херсон
РФ ударила по жилому кварталу Херсона: есть погибший
"Под Херсон меня хотят, там ж*па": ГУР опубликовало звонок оккупанта, который бежит с Украины
Германия передала Херсону генераторы высокой мощности
Последние новости
14:54
Брак с матерями-одиночками: на Житомирщине разоблачили мошенническую схему выезда за границу
14:50
Польские полицейские передали украинским пограничникам 10 генераторов
14:48
Встреча омбудсменов в Турции: стали известны детали
14:39
Дефицит бюджета РФ в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей - Минфин РФ
14:31
Латвия может предоставить Украине новую партию Stinger
14:23
В столице будут судить преподавательницу гимназии, которая назвала Киев "собственностью Москвы"
14:17
Глава Еврокомиссии о танках: Украина должна получить все оружие, которое ей нужно
14:17
За поджог военкомата в Братске задержали звукорежиссера российской ТРК
14:15
Уволен подозреваемый в коррупции замглавы Одесской ОГА
14:06
видеоВ Москве большой пожар – обрушилась крыша, привлекли авиацию
Все новости...