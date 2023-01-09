РФ и Беларусь нагнетают, но провокаций вблизи границы нет – ГПСУ

Россия и Беларусь нагнетают ситуацию на границе, но украинские пограничники пока не фиксируют провокаций в непосредственной близости к госрубежу.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "К счастью, мы не фиксируем перемещения техники, или же полетов тяжелой авиации непосредственно рядом с границей, или же каких-то других провокаций. Однако мы готовы к развитию чего-либо, что может осуществить Россия на этом направлении.

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Сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзного государства они постоянно нагнетают ситуацию, поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки повторного вторжения на территории Украины дать отпор".

Детали: По словам спикера ГПСУ, Россия и Беларусь постоянно держат в напряжении Силы обороны на этом направлении, в том числе и совместными учениями. В то же время защитники Украины усиливают свои позиции на этом направлении и укрепляют границу и приграничье.

Демченко в очередной раз выразил сожаление, что Беларусь продолжает поддерживать государство-агрессора.

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