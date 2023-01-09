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Возле Соледара исчезли два волонтера из Британии

Алена МазуренкоПонедельник, 9 января 2023, 14:25
Возле Соледара исчезли два волонтера из Британии

В Донецкой области правоохранители разыскивают двух британских волонтеров Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, которые исчезли вблизи Соледара 6 января. 

Источник: пресс-служба Нацполиции 

Дословно: "7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров - граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет".

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Детали: Накануне, 6 января в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась.

Полиция пытается установить местонахождение пропавших и призывает украинцев сообщать правоохранителям, информацию о пропавших. 

 

По факту исчезновения британцев открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (пропавшие без вести).

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Темы: Донецкая областьвойнаволонтерыВеликобритания
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