Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2 – СМИ

Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине британские танки для борьбы с российскими войсками.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Западный источник, знакомый с переговорами, сообщил, что "в течение нескольких недель" ведутся дискуссии о поставке Вооруженным силам Украины определенного количества основного боевого танка Challenger 2 британской армии.

Такой шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Западом Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности Германию, последовать этому примеру.

Один источник предположил, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2.

Источник отметил, что это само по себе не изменит правила игры, но все равно будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг преодолеет барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать западные танки Украине из-за опасений, что это будет воспринято Россией как чрезмерная эскалация.

"Это подтолкнуло бы других давать танки", – сказал украинский источник.

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Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Британия согласует такую поставку, она станет первой страной, которая ответит на просьбу украинских лидеров оснастить свою армию мощными западными танками.

Министерство обороны Великобритании не подтверждает и не опровергает, что британское правительство рассматривает возможность поставлять Украине танки.

"На сегодняшний день мы предоставили Украине более 200 единиц бронетехники, в том числе машины Stormer, вооруженные ракетами Starstreak. Мы также предоставили десятки тысяч единиц индивидуальной защиты, включая шлемы и бронежилеты, средства передвижения и материально-технического обеспечения, противотанковое оружие, ракеты и системы ПВО, зимнее и медицинское оборудование", – заявил спикер.

В прошлом году Великобритания отправила 14 танков Challenger 2 в Польшу в рамках соглашения о помощи Украине, высвободив мощности для Варшавы, которая смогла передать Киеву свои советские танки Т-72.

Танк Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. Он весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Сейчас группа танков Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии. Ранее Challenger 2 использовался в Боснии и во время войны в Ираке 2003 года.

Напомним, в Польше заявили, что Украина сможет получить от Варшавы небольшое количество немецких танков Leopard.