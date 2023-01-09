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Враг обстрелял Очаков: 15 раненых, среди них – ребенок

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 января 2023, 20:00
Враг обстрелял Очаков: 15 раненых, среди них – ребенок
скриншот с карты Deep State

Российские оккупанты обстреляли город Очаков Николаевской области, ранены 15 человек.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь: "Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет".

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Детали: Через несколько минут Ким запостил новое сообщение, и указал, что поступило 8 раненых, из них 3 перевезены для лечения в Николаев.

По его словам, по состоянию на 16.52 раненые продолжают поступать.

Обновлено: По данным Замазеевой, по состоянию на 17.39, из-за обстрелов Очакова ранены 10 человек, среди них ребенок 2 лет.

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Обновлено: По последней информации Кима, по состоянию на 20:45 количество раненіх выросло до 15 человек.

Темы: Николаевская областьвойна
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