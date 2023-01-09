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На аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 19:13
Аэродром "Энгельс-2", Спутниковый снимок за 6 декабря

На российском аэродроме "Энгельс-2" в несколько раз уменьшилось количество боеспособных самолетов за последний месяц, а также появились защитные барьеры.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации "Энгельс-2". По информации "Схем", всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря, таких бортов было около двух десятков.

На аэродроме, судя по спутниковым снимкам, также стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

 

Кроме того, спутник зафиксировал защитные барьеры, которые появились рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. "Схемы", ссылаясь на военных экспертов, предполагают, что это может служить защитой от обломков от вероятных взрывных устройств.

 

Справочно: Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.

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Предыстория: 

  • 5 декабря авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки. 
  • Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H). 
  • Министерство обороны Великобритании 29 декабря предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.

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Темы: Росcияавиавойнааэродром
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