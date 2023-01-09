На аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

На российском аэродроме "Энгельс-2" в несколько раз уменьшилось количество боеспособных самолетов за последний месяц, а также появились защитные барьеры.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации "Энгельс-2". По информации "Схем", всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря, таких бортов было около двух десятков.

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На аэродроме, судя по спутниковым снимкам, также стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Кроме того, спутник зафиксировал защитные барьеры, которые появились рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. "Схемы", ссылаясь на военных экспертов, предполагают, что это может служить защитой от обломков от вероятных взрывных устройств.

Справочно: Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.

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