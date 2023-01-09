Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 18:13
На аэродроме Энгельс-2 в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ
Аэродром "Энгельс-2", Спутниковый снимок за 6 декабря

На российском аэродроме "Энгельс-2" в несколько раз уменьшилось количество боеспособных самолетов за последний месяц, а также появились защитные барьеры.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации "Энгельс-2". По информации "Схем", всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря, таких бортов было около двух десятков.

Реклама:

На аэродроме, судя по спутниковым снимкам, также стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

 

Кроме того, спутник зафиксировал защитные барьеры, которые появились рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. "Схемы", ссылаясь на военных экспертов, предполагают, что это может служить защитой от обломков от вероятных взрывных устройств.

 

Справочно: Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной

Предыстория: 

  • 5 декабря авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки. 
  • Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H). 
  • Министерство обороны Великобритании 29 декабря предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.

Темы: Росcияавиавойнааэродром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: