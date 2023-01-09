На аэродроме "Энгельс-2" в РФ стало меньше самолетов и появились укрепления - СМИ
На российском аэродроме "Энгельс-2" в несколько раз уменьшилось количество боеспособных самолетов за последний месяц, а также появились защитные барьеры.
Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs за 7 января.
Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют об уменьшении количества боеспособных бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации "Энгельс-2". По информации "Схем", всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160. По сравнению со снимками за 6 декабря, таких бортов было около двух десятков.
На аэродроме, судя по спутниковым снимкам, также стоит полуразобранный Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.
Кроме того, спутник зафиксировал защитные барьеры, которые появились рядом со взлетной полосой в восточной части аэродрома. "Схемы", ссылаясь на военных экспертов, предполагают, что это может служить защитой от обломков от вероятных взрывных устройств.
Справочно: Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно использует для запусков ракет по Украине.
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Предыстория:
- 5 декабря авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки.
- Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H).
- Министерство обороны Великобритании 29 декабря предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.