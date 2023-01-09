В США обеспокоены ростом влияния ЧВК "Вагнера" в Сербии, Беларуси и Африке - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена активизировала сбор разведывательной информации о деятельности частной военной компании "Вагнера" за пределами Украины, в частности в африканских странах, опасаясь использования ее Россией для операций влияния.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится во внутренних документах Белого дома, с которыми ознакомилось издание Politico.

Высокопоставленные чиновники США считают, что Россия использует ЧВК "Вагнера" для борьбы с антипутинскими настроениями и защиты частных экономических интересов прежде всего в таких странах, как Центрально-Африканская Республика, Мали и Сербия.

В документах описано, как американская сторона отслеживает передвижения и деятельность "вагнеровцев" в упомянутых странах, а также степень угрозы наемников для местных властей.

"Правительство США обеспокоено тем, в какой степени ЧВК "Вагнера" вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их полезные ископаемые. Есть веские доказательства того, что жесткая контртеррористическая тактика "вагнеровцев" в таких странах, как Мали, ухудшает ситуацию, создавая больше возможностей для экстремистской эксплуатации", - рассказал не под запись высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

К примеру, в декабре 2022 года США начали отслеживать последствия вероятного нападения на одного из представителей руководства ЧВК "Вагнера" - Дмитрия Сития, который возглавляет "Русский дом" в ЦАР. Основатель "вагнеровцев", приближенный к Кремлю олигарх Евгений Пригожин, обвинил в нападении Францию.

Также американских чиновников интересует деятельность ЧВК "Вагнера" в Сербии и Беларуси. Как известно, в декабре "вагнеровцы" объявили о начале своей деятельности в Белграде - в США считают, что с целью противодействия "деятельности против режима Путина со стороны представителей российской диаспоры". Кроме того, присутствие ЧВК "Вагнера" в Сербии происходит на фоне роста напряженности на границе с частично признанным Косово.

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Как отмечает Politico, США планируют ввести дополнительные ограничения против ЧВК "Вагнера", чтобы ограничить его роль в Украине. Вашингтон уже ввел санкции против Пригожина, частной военной компании и связанной с ней сети.

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.