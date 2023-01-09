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Премьер Швеции поддерживает предоставление Украине САУ Archer

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 19:04

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал, что Украина получит самоходные артиллерийские установки Archer, о возможности поставки которых говорилось еще в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet, об этом Кристерссон заявил на конференции неправительственной организации "Общество и оборона".

"Я всегда говорил, что мы решительно поддерживаем предоставление (Украине) этой передовой системы вооружений. Эта работа продолжается, и я вернусь к вам, как только мы ее завершим", - отметил шведский премьер.

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Отвечая на вопрос, почему САУ Archer не было в пакете военной помощи, утвержденном правительством Кристерссона в декабре, тот ответил, что эта техника "не была на первом месте в списке пожеланий Украины".

Еще в конце августа 2022 года тогдашний министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что шведское правительство рассматривает возможность передать Украине шведские артиллерийские установки Archer и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70.

Как отмечает "Мілітарний", артиллерийская часть САУ Archer представлена пушкой FH 77B калибром 155-мм с длиной ствола в 52 калибра. Аппарат заряжания позволяет выпускать шесть снарядов за 30 секунд по разным траекториям.

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Максимальная дальность стрельбы САУ Archer составляет от 30 до 60 километров, а максимальная скорострельность - 8-9 выстрелов в минуту, время развертывания системы - 30 секунд.

Известно, что на вооружении Швеции находятся не менее 48 систем Archer.

Темы: Швецияоружие
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