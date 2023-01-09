Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Швеции поддерживает предоставление Украине САУ Archer

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 20:04

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пообещал, что Украина получит самоходные артиллерийские установки Archer, о возможности поставки которых говорилось еще в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet, об этом Кристерссон заявил на конференции неправительственной организации "Общество и оборона".

"Я всегда говорил, что мы решительно поддерживаем предоставление (Украине) этой передовой системы вооружений. Эта работа продолжается, и я вернусь к вам, как только мы ее завершим", - отметил шведский премьер.

Отвечая на вопрос, почему САУ Archer не было в пакете военной помощи, утвержденном правительством Кристерссона в декабре, тот ответил, что эта техника "не была на первом месте в списке пожеланий Украины".

Еще в конце августа 2022 года тогдашний министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что шведское правительство рассматривает возможность передать Украине шведские артиллерийские установки Archer и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70.

Как отмечает "Мілітарний", артиллерийская часть САУ Archer представлена пушкой FH 77B калибром 155-мм с длиной ствола в 52 калибра. Аппарат заряжания позволяет выпускать шесть снарядов за 30 секунд по разным траекториям.

Максимальная дальность стрельбы САУ Archer составляет от 30 до 60 километров, а максимальная скорострельность - 8-9 выстрелов в минуту, время развертывания системы - 30 секунд.

ВИДЕО ДНЯ

Известно, что на вооружении Швеции находятся не менее 48 систем Archer.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: Швецияоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении

Украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы с 16 января

фотоГлава МИД Германии побывала в Харькове

Россия сократила интенсивность артобстрелов, местами на 75% – CNN

Будущая встреча омбудсменов Украины и РФ в Турции: стали известны детали

видео"Зашли в окоп, ликвидировали ВОП": ССО показали кадры дерзкой операции под Бахмутом

Все новости...
Швеция
Премьер Швеции: Мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО
В Стокгольме прогремели два взрыва
Зеленский ждет "практических шагов" в сближении с ЕС в следующие полгода
Последние новости
20:25
Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара – Маляр
20:11
Международные банки должны наконец реализовать свои заявления и выйти с рынка РФ – НБУ
19:58
15 и 12 лет за решеткой: на Буковине осудили двух пенсионеров за развращение несовершеннолетних
19:56
Более 50% украинцев считают, что война повлияла на решение ЕС о статусе кандидата для Украины
19:47
На Николаевщине сбили российский "Орлан-10"
19:41
Всемирный банк снизил прогнозы роста глобального ВВП, предупредив о рецессии
19:28
Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении
19:21
ЦНС: Россия планирует обстрелять больницу на Луганщине и обвинить в этом ВСУ
19:21
видеоВывозили камазами, 610 жертв: Россия скрывает потери в Макеевке, потому что боится бунта – перехват
19:13
Минфин разместил ОВГЗ на 23,5 миллиарда благодаря росту спроса со стороны банков
Все новости...