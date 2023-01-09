Премьер Чехии лично подписал танк Т-72, который передают Украине

Премьер Чехии Петр Фиала лично "подписал" танк Т-72, который отправляют для украинских военных.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Написал короткое пожелание храбрым украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину. Убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", - написал Петр Фиала, добавив фото.

Надпись на пушке танка, похоже - "Храбрым защитникам Украины".

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Как свидетельствуют другие сообщения премьера в этот день, он посещал предприятие оборонпрома Excalibur Army, которое производит технику для сухопутных войск и занимается модернизацией старых образцов, в том числе танков Т-72, самоходных гаубиц DANA, РСЗО RM-70. Он отмечает, что все эти виды вооружения уже используются Вооруженными силами Украины.

"Самый большой контракт, над которым Excalibur Army работает в этой сфере - поставка Украине модернизированных танков Т-72, которое совместно финансируют США и Нидерланды. Это сотрудничество имеет преимущества для всех сторон - НАТО усиливает способности храбрых защитников Украины, от успеха которых зависит глобальная безопасность, а Чехия получает преимущества для своего оборонпрома", - отметил Петр Фиала.

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Напомним, в ноябре Минобороны Чехии и "Укроборонпром" объявили о создании совместного оборонного кластера для производства военной техники и боеприпасов, сотрудничества в сфере ремонта и разработок.

Осенью общественная инициатива в Чехии за месяц собрала более 1 млн евро на покупку модернизированного Т-72 для Украины, танк назвали "Томашем" в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика.